Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sarıyer, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

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