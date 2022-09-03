TFF 2. Lig'de 2. hafta, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor- Menemen FK: 3-1
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon-CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor: 0-0
Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 2-1
Kaynak: AA
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Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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