Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Arnavutköy Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu: 0-1
Somaspor- Esenler Erokspor: 2-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Bursaspor- Sivas Belediyespor: 6-0
Hes İlaç Afyonspor- Çorum FK: 2-1
Şanlıurfaspor- Ankaraspor: 0-0
Menemen FK- İnegölspor: 2-1
Isparta 32 Spor- Bayburt Özel İdare: 1-0
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-1
Etimesgut Belediyespor- Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0
Ankara Demirspor- Uşakspor: 1-1
Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1
Kocaelispor- Bucaspor 1928: 1-1
İskenderunspor- Adıyaman FK: 1-0
Diyarbekirspor- 1461 Trabzon FK: 1-2
TECO Karacabey Belediyespor- Fethiyespor: 2-1
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