Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

18.09.2022 21:42
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.

TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Arnavutköy Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu: 0-1

Somaspor- Esenler Erokspor: 2-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3

Bursaspor- Sivas Belediyespor: 6-0

Hes İlaç Afyonspor- Çorum FK: 2-1

Şanlıurfaspor- Ankaraspor: 0-0

Menemen FK- İnegölspor: 2-1

Isparta 32 Spor- Bayburt Özel İdare: 1-0

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-1

Etimesgut Belediyespor- Pazarspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0

Ankara Demirspor- Uşakspor: 1-1

Kırşehir FK- Sarıyer: 1-1

Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1

Kocaelispor- Bucaspor 1928: 1-1

İskenderunspor- Adıyaman FK: 1-0

Diyarbekirspor- 1461 Trabzon FK: 1-2

TECO Karacabey Belediyespor- Fethiyespor: 2-1

YORUMLAR
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Kocaeli haberi... Bucaspor 1928 Kocaeli deplasmanında Kocaeli haberi... Bucaspor 1928 Kocaeli deplasmanında Uşakspor siftah peşinde Uşakspor siftah peşinde
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Ankara Demirspor, Şanlıurfaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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