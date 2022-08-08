İşte yeni Kocaelispor - Son Dakika
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İşte yeni Kocaelispor

08.08.2022 10:37
İşte yeni Kocaelispor

TFF 2. Lig'de geçireceği sezon için yeniden kadro yapılanmasına giden Kocaelispor'un kadrosunda birçok değişiklik görüldü.

TFF 2. Lig'de geçireceği sezon için yeniden kadro yapılanmasına giden Kocaelispor'un kadrosunda birçok değişiklik görüldü. Statü kuralları gereği yabancı oyuncuların tamamıyla yollar ayrılırken, yerli oyuncuların da birçoğu gitti. Boşalan kadro, yeni transferler ve altyapıdan kazandırılan gençlerle güçlendirildi.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da transfer sezonu hareketli geçiyor. Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, yerlerini de yeni transferler ve altyapıdan takviyelerle dolduruyor. 2. Lig'deki statü gereği Kocaelispor, yabancı oyuncularının tümüyle yol ayrımına gitti. Dimitrios Kolovos, Babacar Gueye, Abdoulaye Cisse, Johannes Omolo, Michael Pereira, Georges Mandjeck ve Babacar Gueye'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi. Bu oyunculardan bazıları yeni kulüpleriyle anlaşırken bazıları ise takım arayışını sürdürüyor. Rasheed Akanbi, Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımına satıldı. Nijeryalı oyuncu yeni takımıyla ilk resmi maçında golle de tanıştı. 2026'ya kadar Körfez ekibiyle sözleşmesi bulunan Mouhamed Diop da kiralık olarak Sheriff Tiraspol'un yolunu tuttu. Kocaelispor, tekrar lige yükselmesi durumunda genç oyuncudan faydalanmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon kadroda bulunan birçok yerli futbolcu da takımdan ayrıldı. Mervan Yiğit, Berkay Dabanlı, Musa Nizam, Benhur Keser, Semih Karadeniz, Hasan Hatipoğlu, Doğukan Kaya, Mazlum Demir ve Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı. İsmet Yumakoğulları, Diogo Coelho, Atila Turan, Kerem Can Akyüz, Mehmet Yılmaz, Mehmet Taş, Denizalp Özdemir, Yiğitali Bayrak, Kubilay Yavuz, Samed Ali Kaya ve İsa Nalbant takımda kalan oyuncular oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroda yer alan Alpay Çelebi'nin de bonservisi alındı. Yeşil-siyahlılar kadrosunu Gökhan Değirmenci, Cem Ekinci, Mertan Caner Öztürk, Tayfun Aydoğan, Okan Eken, Oktay Balcı, Uğurcan Bekci ve Yalçın Kılınç transferleriyle güçlendirdi. Ayrıca, altyapıdaki futbolculardan da Anıl Emre Yılmaz, Yusuf Efe Yaman, Yağız Gül, Bedirhan Yıldız, Ümitcan Ekşi, Ahmet Hasan Göçen, Görkem Mehmet Tugan, Hasan Bekil ve Yiğit Canguru da profesyonel yapılarak A takıma dahil edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tiraspol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte yeni Kocaelispor - Son Dakika

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