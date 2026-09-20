TFF 2. Lig'de Güzide Gebzespor, Isbaş Isparta 32 Spor ile 90+6'da 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de Güzide Gebzespor, Isbaş Isparta 32 Spor ile 90+6'da 3-3 berabere kaldı

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TFF 2. Lig\'de Güzide Gebzespor, Isbaş Isparta 32 Spor ile 90+6\'da 3-3 berabere kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Güzide Gebzespor ile 3-3 berabere kaldı. Gebzespor'un Mutlu ile 90+6'da attığı gol, konuk ekibin bir puanla ayrılmasını sağladı; Isparta 32 Spor'un golleri Fatih, Enver Cenk Şahin ve İlke Tankul'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Güzide Gebzespor'la 3-3 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Mustafa Pelit, Hakan Furkan Tiraki

Isparta 32 Spor: Fatih, Bedirhan (Bahadır dk. 44), Oğulcan, Furkan, Hamit, Kaan, Kerem (Metehan dk. 64), Mustafa Özbay (Yiğithan Güveli dk. 79), Vedat (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk, Fatih (İlke dk. 64)

Güzide Gebzespor: Übeyd, Abdurrahman, Sırat, Hakan, Mustafa Erkasap (Berkan Aksoy dk. 67), Emre (Enes Kuşçu dk. 84), Halil (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 80), Süleyman, Mutlu, Tolunay, Batuhan

Goller: Fatih (dk. 2), Enver Cenk Şahin (dk. 69), İlke Tankul (dk. 83) (Isparta 32 Spor), Tolunay Yurtseven (dk. 7), Batuhan (dk. 57), Mutlu (dk. 90+6) (Güzide Gebzespor)

Sarı kartlar: Kerem, Fatih (Isparta 32 Spor), Emre Keskin, Halil Çiçek (Güzide Gebzespor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuEnver Cenk ŞahinGebzesporIspartaFutbolSporSon Dakika

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