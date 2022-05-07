TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı

07.05.2022 20:13

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, şampiyonluğunu kutladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, şampiyonluğunu kutladı.

Esenler Erokspor Stadı'nda yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği son hafta maçında Ağrı 1970 Spor'u 5-1 yenen Esenler Erokspor, sezonu 76 puanla şampiyon tamamladı.

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Esenler Erokspor'un futbolcuları, müsabakanın sona ermesiyle saha içinde şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Takımın oyuncuları ve teknik heyeti, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı. Kupa ve madalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Erokspor Kulübü Başkanı Zafer Topaloğlu takdim etti.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Çok güzel bir duygu, kelimelere sığdıramıyorum. Çocuklar, çok güzel bir hikaye yazdı. Çok güzel bir serüven yaşadık. Zorlu bir süreçten geçtik. Kendi seyircimiz önünde bu mutluluğu yaşamak çok güzel. Kulübümüz 3 senedir play-off'larda eleniyordu. Şampiyonluk bize nasip oldu. Bundan sonraki hedef tabii ki bir sonraki lige çıkmak. Düzeni bozmazsak da bunun için uğraşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran takım kaptanı Ercüment Kafkasyalı ise "İyi takımların olduğu bir gruptu. 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk. Büyük mücadele verdik. Allah da nasip etti. Bu takım yıllardır play-off oynadı. Finallere kaldı. Hep liderliği kovaladık. Bir türlü olamadık. Bu sene şampiyonluk bize nasip oldu. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımız, hocalarımız, yönetimimiz çok büyük emek verdik. Bundan sonra TFF 2. Lig'de de durmadan devam etmeye çalışacağız. Erokspor inşallah güzel yerlere gelir. Gerçekten çok güzel bir kulüp." diye konuştu.

TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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