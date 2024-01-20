TFF 2. Lig\'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları

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TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0
Ankara Demirspor- Ankaraspor: 0-0
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1
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