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TFF 2. Lig'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları - Son Dakika
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TFF 2. Lig'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları

TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı. Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor-Diyarbekirspor maçı 0-0 berabere biterken, Ankara Demirspor-Ankaraspor maçı da 0-0 berabere sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 0-1 Alagöz Holding Iğdır FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor maçında ise Somaspor 0-1 galip geldi.

TFF 2. Lig\'in 21. haftasında oynanan maçların sonuçları
20.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:20
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TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0

Ankara Demirspor- Ankaraspor: 0-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1

Kaynak: AA
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