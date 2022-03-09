TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2

09.03.2022 16:41
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ispartaspor, Anagold 24 Erzincanspor'la oynadığı maçı 2-0 kaybetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ispartaspor, Anagold 24 Erzincanspor'la oynadığı maçı 2-0 kaybetti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Volkan Okur xx, Fatih Karatağ xx, Mustafa Onur Özgenç xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Ozan İsmail Koç xx, Efşan Geçgin xx (Emirhan Sevil dk. 90 ?) Sabrican Vural x (Ayberk Nazlı dk. 61 x), Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx (Emre Kartal dk. 90 ?), Bahadır Yıldırım x (Mustafa Acar dk. 80 x), Akif Özerli x (Burak Aydın dk. 46 x), Cemal Kızılateş xx, Hakan Can Çimen xx

Anagold 24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Yunus Emre Çakır xx, Birhan Vatansever xx, İbrahim Can Köse xx (Uğurcan Bekçi dk. 57 x), Kadir Arı xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx (Muhammed Demirci dk. 57 x), Mümin Talip Pazarlı xx, Rıdvan Türker xx, Canberk Dilaver xx, Ozan Papaker xxx (Seyid Niyazi Özcan dk. 90 ?), Sefa Akgün xx (dk. 80 Sefa Küpeli x) (Seyit Niyazi Özcan dk. 80 xx)

Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 29), Ozan Papaker (dk. 66) (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Canberk Dilaver (Anagold 24 Erzincanspor) - ISPARTA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 Kalecik FK: 0 TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 Kalecik FK: 0

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Isparta, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2 - Son Dakika


Son Dakika
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement