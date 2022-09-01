Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor

01.09.2022 14:04
Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona Uşakspor galibiyetiyle başlayan Diyarbekirspor, transfer döneminin sona ereceği 8 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona Uşakspor galibiyetiyle başlayan Diyarbekirspor, transfer döneminin sona ereceği 8 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Teknik Direktör Ender Alkan'ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Diyarbekirspor, savunma ve hücum hattına takviye yapmaya çalışıyor. Son olarak İstanbulspor'dan Tuzlaspor'a transfer olan stoper Muhammed Ali Kurt, sezon sonuna kadar kiralandı.

Ayrıca TFF 2. Lig'de forma giyen bir forvet oyuncusu ile anlaşma sağlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Ender Alkan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Diyarbekirspor, 4 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp Myanmar'ın Deniz Ürünleri İhracatı 5 Ayda 2 40 Milyon Doları Geçti Myanmar'ın Deniz Ürünleri İhracatı 5 Ayda 2 40 Milyon Doları Geçti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement