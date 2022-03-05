TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

05.03.2022 18:13
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz xx, Harun Terin xx, Salih Burak Demirel xx

Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer xx, İsmet Kavuştu xx, Miraç Acer xx, Ogün Özçiçek xx, Oktay Aydın xx (Barış Sağır dk. 84 ?), Furkan Polat xxx (Mehmet Özdıraz dk. 67 x), Kubilay Akyüz xx (Taha Gür dk. 72 x), Emrah Tacir xx (Oktay Gürdal dk. 83 ?), Hamza Küçükköylü xx

Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf Özer x, Sefa Narin x, Onur Kolay x (Ömer Faruk Çalışkan dk. 88 ?), Gökdeniz Varol x (Cumhur Yılmaztürk dk. 82 ?), Emre ahin x (İlker Sayan dk. 59 xx), Tarık Mayhoş x, Yunus Emre Yalçın x (Salim Asal dk. 84 ?), Ali Fırat Okur x, Ömer Yıldız x (Tayyib Kanarya dk. 46 x), Gökhan Yılmaz x, Mehmet Taşçı x

Goller: Furkan Polat (dk. 13) (Vanspor FK), Tayyib Kanarya (dk.77), (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, (Vanspor FK), Tayyib Kanarya, Yunus Emre Yalçın, Gökhan Yılmaz, (Bayburt Özel İdare Spor) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

YORUMLAR
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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Ankara Demirspor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Ankara Demirspor: 0

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Bayburt, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Son Dakika
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