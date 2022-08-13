Menemen FK'da Töraydın'ın hedefi üst sıralar - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK'da Töraydın'ın hedefi üst sıralar

13.08.2022 13:09
Menemen FK'da Töraydın'ın hedefi üst sıralar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, yeni sezonda üst sıralara oynayan bir takım izleteceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, yeni sezonda üst sıralara oynayan bir takım izleteceklerini söyledi. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli kulübün yeni bir yapılanma gerçekleştirdiğini dile getiren teknik direktör Töraydın, yapılan 18 transferle birlikte Afyon kampında güzel bir ortamda çalıştıklarını kaydetti. Genç, gelecek vadeden ve daha önce çalıştıkları oyuncularla anlaştıklarını belirten teknik patron Töraydın, "Güzel bir harman yaptık. İstekli ve arzulu bir takım olduk. Hem yetiştirici hem yarışmacı bir ekip olacağız. İddialı kişiler olduğumuz için bu ekibin hedefi üst sıralarda yer almak olacak" diye konuştu.

"Şampiyonluklar, bir üst lige çıkmak kolay değil" mesajı veren Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, "Kupalara ulaşmak için birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Yönetim saha dışında, biz sahada üstümüze düşeni yapacağız. Çok çalışacağız, çok isteyeceğiz. Bunları yapınca gerise de geliyor" şeklinde konuştu.Kadroda 1-2 mevki dışında eksiklerinin olmadığını anlatan Töraydın, "Kampa gençlerle başladık. Yönetimin özverili çalışmasıyla takımı neredeyse tamamladık. 18 Ağustos'ta İzmir'e döneceğiz. Ligin 3 ya da 4'üncü haftasında istediğimiz ritme ulaşırız. Toplam 9 oyuncumuzu Bergama'ya kiralık verdik. Şu an için sağ bek dışında eksiğimiz yok" dedi.


YORUMLAR
500
Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı Menemen FK, Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan Menemen FK'da 18'inci imza Ziya'dan
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Afyon, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'da Töraydın'ın hedefi üst sıralar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK'da Töraydın'ın hedefi üst sıralar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement