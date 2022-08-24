Menemen FK Bedirhan'la imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçını 28 Ağustos Pazar günü evinde Esenle Erokspor ile oynayacak Menemen FK, Bedirhan Altunbaş'ı da renklerine bağladı.

Eskişehirspor alt yapısında yetişen 23 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da görev almıştı. Sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da oynayabilen Bedirhan Altunbaş, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da önce U19 ve U21'de, sonra A Takım'da sahaya çıktı. Eskişehirspor'da 2018-2019'da 18, 2019-2020'de 17, 2020-2021'de 27 kez forma giyen genç oyuncu, transfer olduğu olduğu Manisa FK'da 11 karşılaşmada oynadı. Satın alma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzalayan Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'nın bu sezonki 21'inci transferi oldu. Yeni sezon hazırlıklarının son aşamasına gelen, Afyon kampını tamamlayıp İzmir'e dönen sarı-lacivertli ekipte sağlık kontrolleri de tamamlandı.

- İzmir