Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek - Son Dakika
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Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek

31.07.2022 13:24
Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü, transferde 4 oyuncu daha alacak. Yeni sezon öncesi yeni yapılanmaya girerek yönetim değişikliğine giden sarı-lacivertliler kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Bir kalemde 15 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayıp yeni teknik direktörünü belirlemek için tam gaz çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin kaleci, stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri gerçekleştirileceği vurgulandı. Yönetimin bu hafta içinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemenspor'a 4 takviye daha gelecek - Son Dakika
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