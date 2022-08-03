Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye - Son Dakika
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Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye

03.08.2022 13:30
Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.


- Fethiye
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye - Son Dakika

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