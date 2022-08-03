TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor , Fenerbahçe 'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor 'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye - Son Dakika

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