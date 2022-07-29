Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri

29.07.2022 11:19
Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarında sona geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarında sona geldi. Yusuf Şimşek, Mustafa Er ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertliler Cüneyt Dumlupınar'da karar kıldı. Sarı-lacivertli yönetimin yapılan görüşmelerde 41 yaşındaki Dumlupınar ile anlaşma sağladığı ve en kısa zamanda resmi sözleşmelerin imzalanacağı bildirildi. Kayserispor, Karşıyaka, Karagümrük, Adana Demirspor, Adıyaman FK gibi kulüplerde görev yaptıktan sonra son olarak yaz başında Serik Belediyespor'la anlaşan Dumlupınar, geçtiğimiz günlerde Antalya ekibiyle yollarını ayırmıştı.


- İzmir
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Serik Belediyespor'da teknik direktör ve sportif direktör istifa etti Serik Belediyespor'da teknik direktör ve sportif direktör istifa etti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Şimşek, Dumlupınar, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri - Son Dakika

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