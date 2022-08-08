İçel İdmanyurdu'nda isim değişikliği

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi İçel İdmanyurdu, adını Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ olarak değiştirdi.

Mersin ekibi, isim değişikli için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Talebi kabul edilen kulübün adı, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ oldu.

Kulüp Başkanı Metin Saltık, AA muhabirine, ikinci kez isim değişikliğine gidildiğini belirterek, "İçelspor önce İçel İdmanyurdu şimdi de Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ oldu. Yeni sezonda yeni ismimizle mücadele edeceğiz." dedi.

Sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'daki kampta sürdürdüklerini ifade eden Saltık, "Sezona iddialı bir takımla başlıyoruz. İyi bir giriş yaparak sezon boyunca bu grafiği sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz 2. Lig'e yükselmek. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular hedefe kenetlenmiş durumda." diye konuştu.