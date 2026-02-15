TFF 3. Lig 21. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF 3. Lig 21. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

15.02.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlarla lig devam ediyor.

?Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Galataspor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-1

İnkılap Futbol-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-0

Edirnespor-Yalova FK 77 Spor: 1-1

Astor Enerji Çankayaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2

İnegöl Kafkasspor-Silivrispor: 2-1

Çorluspor 1947-Kestel Çilekspor: 1-0

2. Grup

Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-4

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kırıkkale FK: 1-2

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-2

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

12 Bingölspor-Kilis 1984: 7-1

3. Grup

52 Orduspor-Sebat Gençlikspor: 1-1

Giresunspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

Pazarspor-Artvin Hopaspor: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor: 1-0

TCH Group Zonguldakspor-Çayelispor: 1-2

Fatsa Belediyespor-Yozgat Belediyesi: 1-0

4. Grup

Söke 1970 Spor-Altay: 1-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Oktaş Uşakspor: 2-3

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0

Tire 2021 FK-Nazillispor: 5-0

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 21. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü
Bir hediye hayatını değiştirdi Uğruna 60 il gezdi Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:40
Domenico Tedesco’ya ülkesinden talip Anında yanıt verdi
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:55:51. #7.13#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig 21. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.