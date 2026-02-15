?Futbolda TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Galataspor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-1
İnkılap Futbol-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-0
Edirnespor-Yalova FK 77 Spor: 1-1
Astor Enerji Çankayaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
İnegöl Kafkasspor-Silivrispor: 2-1
Çorluspor 1947-Kestel Çilekspor: 1-0
2. Grup
Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor: 1-4
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kırıkkale FK: 1-2
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-2
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
12 Bingölspor-Kilis 1984: 7-1
3. Grup
52 Orduspor-Sebat Gençlikspor: 1-1
Giresunspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
Pazarspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor: 1-0
TCH Group Zonguldakspor-Çayelispor: 1-2
Fatsa Belediyespor-Yozgat Belediyesi: 1-0
4. Grup
Söke 1970 Spor-Altay: 1-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Oktaş Uşakspor: 2-3
Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0
Tire 2021 FK-Nazillispor: 5-0
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig 21. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?