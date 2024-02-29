TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığ FK'nın Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maçı Hakan Ergin yönetecek.

29.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre 23 Elazığ FK'nın Nevşehir Belediyespor'la 3 Mart Pazar günü saat 14.00'da Nevşehir Gazi Stadında oynayacağı maçı Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin yönetecek. Ergin'in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Beran Yalçın ile Volkan Altuntaş yapacak. Maçın 4. hakemi ise yine Zonguldak bölgesinden Emre Tamboğa olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Hakan Ergin, Nevşehir, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • süleyman hakan gökşen: çok önemli bir haber... 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig 4. Grupta 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement