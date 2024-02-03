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TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi başladı

TFF 3. Lig\'de 18. hafta mücadelesi başladı

TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi, oynanan 6 maçla başladı. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0. 2. Grup: Efeler 09 FK-Sapanca Gençlikspor: 3-2, Karşıyaka-Pazarspor: 3-0, Silifke Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor: 1-1. 3. Grup: Silivrispor-Kuşadasıspor: 0-0. 4. Grup: Bursa Yıldırımspor-İdaş Çatalcaspor: 6-1.

03.02.2024 17:07
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TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi, oynanan 6 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Küçükçekmece Sinopspor- Tarsus İdman Yurdu: 4-0

2. Grup

Efeler 09 FK-Sapanca Gençlikspor: 3-2

Karşıyaka- Pazarspor: 3-0

Silifke Belediyespor- TPAO Batman Petrolspor: 1-1

3. Grup

Silivrispor-Kuşadasıspor: 0-0

4. Grup

Bursa Yıldırımspor- İdaş Çatalcaspor: 6-1

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi başladı - Son Dakika
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