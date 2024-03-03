TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tarsus İdmanyurdu- Mardin 1969: 1-4
Malatya Arguvan SK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4
Artvin Hopaspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1
52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1
Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4
Karabük İdmanyurdu- Edirnespor: 3-0
2. Grup
Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1
Kemerkent Bulvarspor- Pazarspor: 0-0
Efeler 09- Turgutluspor: 2-3
Kelkit Hürriyetspor- TPAO Batman Petrolspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1
Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0
3. Grup
Bornova 1877- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Sivas Dört Eylül- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1
Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Belediye Kütahyaspor: 2-2
4. Grup
Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0
İdaş Çatalcaspor- Muş 1984 Muşspor: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4
Bergama Sportif Faaliyetler- Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcuyla başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının önemine vurgu yaparken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da satrancın ana branşlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
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