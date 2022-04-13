TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi

13.04.2022 17:52
TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçı hakem Batuhan Kolak yönetti.

21. dakikada konuk ekibin atağında rakibini ceza sahası içinde düşüren Çarşambasporlu Burçak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışını kullanan Mehmet Erkut, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında Kalecik Futbol Kulübü oyuncusunun topa ceza sahası içinde elle müdahalesi sonucu hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhammed, topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçın 51. dakikasında Çarşambaspor'da Cemal, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

58. dakikada Çarşambasporlu Mustafa topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Ceyhun Kazancı: 'Transferleri ilk antrenmana yetiştireceğiz' Ceyhun Kazancı: 'Transferleri ilk antrenmana yetiştireceğiz' Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı: Hedefimiz bütçeyi 25 milyon Euro'nun altına düşürmek Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı: Hedefimiz bütçeyi 25 milyon Euro'nun altına düşürmek

Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:06:56. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement