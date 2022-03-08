TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak

08.03.2022 16:40
TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26'ncı, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yarın yapılacak.

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26'ncı, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

1. Grup:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor- Belediye Kütahyaspor (Kelkit İlçe)

14.00 Criptoswaps Çatalcaspor- Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Kahta 02 Spor- Elazığspor (Kahta İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor- Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Osmaniyespor FK- Bursa Yıldırımspor (7 Ocak)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Formül Erbaaspor (Kayseri Atatürk Yan Açık Saha)

14.00 Sancaktepe FK- Hendekspor (15 Temmuz)

14.00 Başkent Gözgözler Akademi FK- Bergama Belediyespor (Polatlı İlçe)

14.00 Karaman Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor (Kemal Kaynaş)

2. Grup:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bitexen Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Kızılcabölükspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kızılcabölük)

14.00 Hacettepe- Darıca Gençlerbirliği (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

14.00 68 Aksaray Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-52 Orduspor FK (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK- Kalecik FK (Elazığ Doğukent)

14.00 Bayrampaşaspor-Yomraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Çarşambaspor (Iğdır Şehir)

3. Grup:

13.00 Mardin 1969 Spor-Criptoswaps Edirnespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Esenler Erokspor- Kardemir Karabükspor (Esenler Erokspor)

14.00 Modafen- Çankaya FK (Alemdağ)

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)

14.00 Belediye Derincespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967 (Başpınar)

14.00 İçel İdmanyurduspor-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Mersin)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak - Son Dakika


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