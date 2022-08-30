Arguvanspor'da imza şov - Son Dakika
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Arguvanspor'da imza şov

30.08.2022 17:28
Arguvanspor'da imza şov

TFF 3.Lig ekibi Malatya Arguvanspor, anlaşma sağladığı 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

TFF 3.Lig ekibi Malatya Arguvanspor, anlaşma sağladığı 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez 3.Lig'de mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor, Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam eden mavi beyazlılar, anlaşma sağladığı oyuncularla sözleşme imzaladı. Kulüp ikinci başkanı Mehmet Maden ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Eren'in katılımıyla, Mert Ali Turgut, Muhammed Enes Salik, Mehmet Berber, Enes Filiz, Ogün Karakaya, Fatih Gürden, Ferhat Canlı, Serdar Aslan, Haktan Orak, Burak Efe Yaz, Fırat Güllü, Kubilay Köylü, Muhammed Bilal Barman, Hamza Alper, Avni Kürşat Özmen, Mehmet Kaan Gündüz, Ömerhan Şahin ve Mehmet Süha Yiğit ile sözleşme imzaladı.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karahisar, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arguvanspor'da imza şov - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arguvanspor'da imza şov - Son Dakika
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