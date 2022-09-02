Turgutluspor'da imza yağmuru - Son Dakika
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Turgutluspor'da imza yağmuru

02.09.2022 17:29
Turgutluspor'da imza yağmuru

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turgutluspor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 6 oyuncuya imza töreni düzenledi. Yeni transferler Onur Kıntaş, Sertan Yiyenoğlu, Tolga Cevher, Berkay Sezer, Mertali Karakuş ve Yunus Kotan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kırmızı-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attılar. Turgutluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden futbolcular, Turgutluspor'un başarısı için mücadele edeceklerini vurguladı.

İmza töreni sonrası konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, bu sezon genç ve kaliteli bir takım kurduklarını ifade ederek, "Transferlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Kadromuza kattığımız oyuncuların hepsi kaliteli ve bu ligi bilen oyuncular. Kadromuza kattığımız 6 oyuncu gücümüze güç katacak. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun diyor kardeşlerime Turgutlusporumuza hoşgeldiniz diyorum" dedi.

İmza töreninde Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman, Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Tesis Sorumlusu İbrahim Gökdere de yer aldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da imza yağmuru - Son Dakika

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