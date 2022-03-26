TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1

26.03.2022 15:58
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Alkan Parsak xx, Murat Şimşek xx, Ulaş Çelik xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xxx (Kadir Taşoğlu dk. 72 x), İlhan Aslanoğlu xxx, Ekrem Sütçü xx (Rasim Ertan dk. 72 x), Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xxx (Seyid Ahmet dk. 89), Ferhat Çoban xx (Şeyhmus Abdulkadir dk. 89), Kaan Güdü xx, Fatih Kızılay x (Okan dk. 60 x)

Çarşambaspor: Akın Demirtaş xx, Metin Karakan xx, Kemal Sabri Bayraktar x (Mert Aktaş dk. 46 x), Ozan Şahinoğlu xx, Hamza Türkmen xx (Sami Can dk. 81), Aydın Arslan x (Mert Yıldırım dk. 46 x), Safa Yıldırım xx, Enver Ayyıldız xx, Cemal Doğu xx, Ahmet Hasan İmer xx, Mustafa Köroğlu xx (Ömer dk. 90)

Goller: Ahmet Can (dk. 20), Fatih Kıran (dk. 42), İlhan (dk. 75) (Elazığ Karakoçan FK), Mert Aktaş (dk. 56) (Çarşambaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, Kaan, Ferhat, Eren, Okan (Elazığ Karakoçan FK), Mert Yıldırım, Cemal, Enver (Çarşambaspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1

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Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 Çarşambaspor: 1 - Son Dakika
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