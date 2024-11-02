TFF 3. Lig Maçları Heyecanla Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 3. Lig Maçları Heyecanla Başlıyor

Kuşadasıspor, Bursaspor ile karşılaşacak. Diğer takımlar da Play-Off mücadelesinde sahaya çıkıyor.

02.11.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıktığı 8 maçta 8 mağlubiyet alıp dibe demir atan Kuşadasıspor, yarın deplasmanda 20 puanlı zirve takipçisi Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Ercan Kılıç yönetimindeki ilk maçını kazanarak moral bulan Bornova 1877 ise, aynı saatte Play-Off hattındaki rakiplerinden Muşspor'un konuğu olacak.

2'nci Grup'ta 4'üncü sırada yer alan Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Veyis Kanber önderliğindeki ilk sınavında evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Zirve takipçisi Uşakspor, seyircisi önünde Mazıdağı Fosfatspor'la puan mücadelesi verecek. İki haftadır galip gelemeyen 3'üncü sıradaki Muğlaspor, İnegöl Kafkasspor deplasmanında çıkış arayacak. Tire 2021 FK, deplasmanda kendisi gibi düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'u yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.

3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Mesut Toros önderliğinde çıktığı 3 maçta 5 puan toplayan zirve takipçisi Aliağa Futbol, kendi sahasında düşme hattındaki Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Grupta zirve yarışı veren bir başka Ege ekibi olan Ayvalıkgücü Belediyespor, kupada tur atlamanın moraliyle Play-Off hattındaki rakiplerinden 1923 Mustafakemalpaşaspor'u ağırlayacak. Son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Efeler 09 SFK, kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bayburt Özel İdarespor'u misafir edecek.

4'üncü Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Kırıkkale FK deplasmanından 1 puanla dönmesine rağmen galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Denizlispor, taraftarı önünde zirve ortağı Zonguldakspor FK ile rakip olacak. Son sıradan kurtulamayan 2 puanlı Turgutlu 1984 evinde lider Sebat Gençlikspor'la kozlarını paylaşacak. Erciyes 38 deplasmanından eli boş dönen İzmir Çoruhlu FK ise düşme hattındaki Büyükçekmece Tepeciksor'u konuk edecek. Tüm maçlarda ilk düdük saat 14.00'te çalacak.

Kaynak: DHA

Bursaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig Maçları Heyecanla Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:37:02. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig Maçları Heyecanla Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.