TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 4 Elazığspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Elazığspor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. Hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Elazığspor'u 4-0 mağlup etti. Maçı izleyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, maç sonunda maçı farklı kazanan Osmaniyespor futbolcularını tebrik etti. Stat: 7 Ocak Hakemler: Serkan Pınar xx, Yakup Erdoğan xx, Ömer Akman xx Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Sinan Altınel xxx, Muhammet Mustafa Gundak xx, Mehmet Sefa Etöz xx (Muzaffer Gebeci dk. 86 xx), Yavuz Koç xxx, Ali Sinan Gayla xx (Umut Koray Öz dk. 75 xxx), Bora Taşdemir xxx (Ali Mevran Ablak dk. 75 xx), Mehmet Fatih Ayık xx (Burak Kara dk. 61 xx), Mehmet Tolunay Gül xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 86 xx), Onur Kızıltaş xxx, Gökhan Lale xxx Elazığspor: İbrahim Akdaş x, Muhammed Düzgüner xx, Cihan Canpolat xx, Fırat Ergün x (Muhammed Umut Akbulut dk. 64 xx), Salih Polatdemir xx (Cihan Aslan dk. 83 x), Murathan Özen x (Ahmet Ormanoğlu dk. 33 xx), Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Selim Enes Özeren dk. 64 x), Hasan Ekici xx, Gökhan Ekmen xx, İzzet Topatar x (Görkem Yağcı dk. 46 xx), Yusuf Ensar Poyrazlı xx Goller: Bora Taşdemir (dk. 28), Sinan Altınel (dk. 83), Gökhan Lale (dk. 85) (Osmaniyespor FK) Sarı Kartlar: Mehmet Fatih Ayık (Osmaniyespor FK), Salih Polatdemir, Gökhan Ekmen (Elazığspor) - OSMANİYE

Son Dakika

Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil

Trump'tan haber var! 2024'te doktorundan kötü haber gelmesi durumunda aday olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez

Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi

Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi

ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor