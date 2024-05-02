TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi.
Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.
Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:
52 Orduspor FK- İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar)
Karşıyaka- Anadolu Üniversitesi: 0-1
Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2
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