TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi

TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi

TFF 3. Lig play-off 1. turu, 3 maçın ardından tamamlandı. Gruplarını 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımların karşılaştığı müsabakalar sonucunda kazanan ekipler, 2. tura yükseldi. 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor maçı 2-2 berabere sonuçlanırken, 4-3 penaltılarla 52 Orduspor FK tur atladı. Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi maçını Anadolu Üniversitesi 1-0 kazandı. Bornova 1877-Kuşadasıspor maçında ise Kuşadasıspor 2-1 galip geldi.

02.05.2024 23:03
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TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi.

Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.

Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:

52 Orduspor FK- İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar)

Karşıyaka- Anadolu Üniversitesi: 0-1

Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi - Son Dakika

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