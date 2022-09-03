Turgutluspor altyapı oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Turgutluspor altyapı oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzaladı

03.09.2022 14:16
Turgutluspor altyapı oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon alt gruplarda oynadığı maçlarda başarılara imza atan futbolcularını profesyonel yaptı.

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon alt gruplarda oynadığı maçlarda başarılara imza atan futbolcularını profesyonel yaptı.

Turgutluspor altyapısından yetişen genç futbolcular Mehmet Emir Pekdikmen, Hüseyin Can Şavur, Koray Tekin Bulman, Berkant Kanık ve Mert Önal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gökdere katıldı. İmza töreni sırasında oldukça mutlu oldukları gözlenen genç oyuncular kırmızı siyahlı formalarını giyerek sözleşmelerini imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, "Bugün benim için önemli bir gün. Geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini bugün almaya başladık. Altyapı yöneticiliğini yaptığım Turgutluspor Kulübü altyapısından çıkan genç oyuncularımız ile profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Bugün benim için gururlu bir gün. Daha birçok yetenekli oyuncumuz var altyapımızda. Zamanı gelince onlarla da profesyonel sözleşme imzalayıp, yeni yıldızları Türk futboluna armağan edeceğiz. Mehmet Emir Pekdikmen, Hüseyin Can Şavur, Koray Tekin Bulman, Berkant Kanık ve Mert Önal kardeşlerim ve kulübümüz için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Mehmet Emir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor altyapı oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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