Karşıyakalı Okan Baydemir: Kalitemizi sahaya yansıtacağız - Son Dakika
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Karşıyakalı Okan Baydemir: Kalitemizi sahaya yansıtacağız

02.08.2022 12:36
Karşıyakalı Okan Baydemir: Kalitemizi sahaya yansıtacağız

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni transferlerinden 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Okan Baydemir, açıklamalarda bulundu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni transferlerinden 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Okan Baydemir, açıklamalarda bulundu. Okan, kaliteli bir takım olduklarını ve bunu sezon içinde sahaya yansıtacaklarını belirtti. "Karşıyaka'ya gelmemdeki en büyük sebeblerden bir tanesi kulübün bana karşı olan ilgisiydi" diyen Okan, "Teknik Direktörümüz Erman Günaçar ve Sportif Direktörümüz Atilla Güneş beni kadan çok kulüpte görmek istediklerini en sıcak şekilde hissettirdiler. Kulübü gelmeden önce çok sıkıntılı süreçlerden geçtim. Play-Off finali oynadığım Iğdır FK ile fesih sürecim sıkıntılı geçti. Yoksa Karşıyaka'ya daha erken gelecektim" dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Temmuz 13'ünde ilk kampımızı İzmir'ye yaptık. Tesislerimizde kampımız kaynaşma ve birliktelik adına çok üst seviyede geçti. Bolu'da ise yoğun bir tempoda özverili bir şekilde çalıştık. Bolu kampında hocamızın tüm direktiflerini tam anlamıyla uygulamaya çalıştık. Takımdaki hava ve birliktelik çok üst seviyede. İyi ki buradayım. Ortamımız çok güzel. Hiç yabancılık çekmedim. Umarım bu arkadaşlık ve birliktelik sezon sonunan kadar böyle geçer. Çünkü hedefi şampiyonluk olan bizim gibi takımlarda bu birliktelik çok önemli bir unsur. Artık çalışmalarımıza İzmir'de devam edeceğiz. Lige çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çok iyi bir oyuncu grubu ve teknik ekibe sahibiz. Bunu sahaya yansıtacağımıza eminim. Göze hoş gelen keyifli ve bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"TARAFTARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"Okan Baydemir, taraftarları da övüp, "Karşıyaka taraftarının büyüklüğünü tüm Türkiye'nin bildiği gibi bende çok iyi biliyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir etken olacaklarını çok iyi biliyorum. Lig çok uzun bir maraton her koşulda bize destek versinler. İyi günde kötü günde yanımıza olmalarını istiyoruz" açıklamasını yaptı.SOMASPOR'A YENİLDİKarşıyaka, Bolu'daki 12 günlük kampını 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'a 3-2 yenilerek tamamladı. Maçta Karşıyaka'nın gollerini Fatih Taşdelen ve Ertuğrul Sancaktutan, Soma'nın gollerini ise Emrecan Bulut, Oğuzhan Yıldırım ve Berkay Ekici attı. Kampı tamamlayıp 2 gün izne çıkan Karşıyaka, antrenmanlara cuma günü tesislerinde tekrar başlayacak. Karşıyaka, kamptaki hazırlık maçlarında daha önce Sapancaspor'u 5-1, Arnavutköy Bld'yi 2-1 yenmişti.

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Karşıyaka'da kamp bitiyor Karşıyaka'da kamp bitiyor Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Güneş, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyakalı Okan Baydemir: Kalitemizi sahaya yansıtacağız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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