Karşıyaka'da Selçuk gözde - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da Selçuk gözde

28.07.2022 11:09
Karşıyaka'da Selçuk gözde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi. Yetiştiricilik sorunu çözülen 20 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosunda yer alacak. Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denendi.

Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen genç yıldız adayı, geçen sezon ise Karşıyaka altyapısına kazandırıldı. Kaf-Kaf'ta ilk sezonunda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan Selçuk, 8 takım arkadaşıyla birlikle sezon öncesi A takım kampına dahil edildi. Bolu'da 5-1 kazanılan ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'a 1 de gol atan Selçuk profesyonel olacak. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ikinci maçını yarın Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyaka harıl harıl Karşıyaka harıl harıl
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Selçuk, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Selçuk gözde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Selçuk gözde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement