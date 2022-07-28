Karşıyaka'da Selçuk gözde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka 'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi. Yetiştiricilik sorunu çözülen 20 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosunda yer alacak. Belçika 'da Standard Liege altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denendi.

Kaynak: DHA

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