Karşıyaka'da Emre yine yedek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 2-0'lık Nevşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka'da sezon başında en büyük gol silahı olarak transfer edilen Emre Gemici, bu hafta da yedek kalacak. Kaf-Kaf'ta halen form tutmaya çalışan Emre'nin yerine hazırlık maçlarında ve Nevşehir deplasmanında geçen sezon da kadroda yer alan santrfor Fatih Taşdelen ilk 11'de forma giyerken, teknik direktör Erman Güraçar'ın kazanan kadroyu değiştirmesi beklenmiyor. Emre, Nevşehir deplasmanında skor 2-0'ken 62'nci dakikada Fatih'in yerine oyuna girmişti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki sezonun ilk iç saha sınavında cumartesi günü Belediye Derincespor'u seyircisiz ağırlayacak yeşil-kırmızılılarda sağ bek Ertuğrul'un da geçen sezondan sarkan cezası sona erdi.