Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni futbol sezonu öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, ligin başlamasına 3 hafta kala transfer yasağını kaldırmak için temaslara girişti. Geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak kaldıran İzmir temsilcisinin yasak kapsamına giren kesinleşmiş eski futbolcu, antrenör, teknik adam ve takım çalışanlarına olan borcunun yasal faizleriyle yaklaşık 1.5 milyon TL'ye ulaştığı öğrenilirken, yönetim birkaç futbolcuyla anlaşıp ödemelerini yaptı. Oyuncuların avukatlarıyla temas halinde olan Karşıyaka, önümüzdeki günlerde tüm ödemeleri yapıp yasağı açarak yeni transferlerine lisans çıkaracak.

- İzmir