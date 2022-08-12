Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı

12.08.2022 11:35
Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni futbol sezonu öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, ligin başlamasına 3 hafta kala transfer yasağını kaldırmak için temaslara girişti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni futbol sezonu öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, ligin başlamasına 3 hafta kala transfer yasağını kaldırmak için temaslara girişti. Geçen sezon başında ve devre arasında transfer yasağını geçici olarak kaldıran İzmir temsilcisinin yasak kapsamına giren kesinleşmiş eski futbolcu, antrenör, teknik adam ve takım çalışanlarına olan borcunun yasal faizleriyle yaklaşık 1.5 milyon TL'ye ulaştığı öğrenilirken, yönetim birkaç futbolcuyla anlaşıp ödemelerini yaptı. Oyuncuların avukatlarıyla temas halinde olan Karşıyaka, önümüzdeki günlerde tüm ödemeleri yapıp yasağı açarak yeni transferlerine lisans çıkaracak.


- İzmir
YORUMLAR
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Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka yasak için görüşmelere başladı - Son Dakika
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