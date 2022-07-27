Kuşadasıspor gaza bastı - Son Dakika
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Kuşadasıspor gaza bastı

27.07.2022 11:05
Kuşadasıspor gaza bastı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü Murat Gürbüzerol ve yine Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu kazanan stoper Özgür Çelik'le anlaşan Kuşadasıspor, takviyeleri hızlandırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü Murat Gürbüzerol ve yine Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu kazanan stoper Özgür Çelik'le anlaşan Kuşadasıspor, takviyeleri hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip Darıca Gençlerbirliği'nde geçen sezon 17 golle oynayan forvet Fatih Şerifoğlu, Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Hasan Demir, Karacabey Belediyespor ile 2'nci Lig'de Play-Off finali oynayan orta saha oyuncusu Umut Sözen, Schalke 04 altyapısında yetişip en son 1'nci Lig ekibi Denizlispor'da forma giyen stoper Görkem Can ve son olarak Pendikspor ile 2'nci Lig şampiyonluğunu göğüsleyen stoper Doğancan Otman ile prensipte anlaştı. Oyuncuların ilçeye gelerek imza atmaları bekleniyor.


- Kuşadası
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Fethiyespor'a orta saha takviyesi Fethiyespor'a orta saha takviyesi Sinan Kalaycı Fethiyespor'da Sinan Kalaycı Fethiyespor'da
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Gürbüzerol, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor gaza bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuşadasıspor gaza bastı - Son Dakika
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