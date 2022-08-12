Efeler 09 özel maçta galip

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk kez mücadele edecek Efeler 09 SFK, Afyon kampının ikinci etabında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0'la geçti. Efeler'in gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 27'nci dakikalarda İshak attı. Rakip takımın ikinci yarıya devam etmeme talebi üzerine sadece ilk 45 dakikası oynanan mücadele devre arasında bitirildi. Efeler, kampta pazar günü Orduspor 1967, 16 Ağustos Salı günü Ayvalıkgücü Belediyespor ve son olarak 18 Ağustos Perşembe günü Kartal Bulvarspor'la karşılaşacak.

- Aydın