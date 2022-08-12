Efeler 09 özel maçta galip - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler 09 özel maçta galip

12.08.2022 10:35
Efeler 09 özel maçta galip

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk kez mücadele edecek Efeler 09 SFK, Afyon kampının ikinci etabında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0'la geçti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk kez mücadele edecek Efeler 09 SFK, Afyon kampının ikinci etabında oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0'la geçti. Efeler'in gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 27'nci dakikalarda İshak attı. Rakip takımın ikinci yarıya devam etmeme talebi üzerine sadece ilk 45 dakikası oynanan mücadele devre arasında bitirildi.  Efeler, kampta pazar günü Orduspor 1967, 16 Ağustos Salı günü Ayvalıkgücü Belediyespor ve son olarak 18 Ağustos Perşembe günü Kartal Bulvarspor'la karşılaşacak.


- Aydın
YORUMLAR
500
Efeler 09 SFK 2 0 Etimesgut Belediyespor Efeler 09 SFK 2 0 Etimesgut Belediyespor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Afyon, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 özel maçta galip - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:03:29. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler 09 özel maçta galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement