TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta profesyonel kategorideki ilk sezonunu geçiren Efeler 09 SFK'da takımın ilk iç saha maçı ücretsiz olacak. Aydın il merkezinden Aydınspor 1923 amatöre düştükten yıllar sonra bir takım profesyonel lige çıkarken, Adnan Menderes Stadı'nda futbolseverler önünde oynanacak ilk karşılaşma ücretsiz olacak. Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, taraftarların takımla buluşacağı ilk maçın biletlerini ücretsiz yaptı. Efeler 09 SFK'nden yapılan açıklamada, "Haydi Efeler, sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Bu hafta sonu pazar günü saat 16.30'da evimiz Adnan Menderes Stadyumu'nda oynayacağımız Kepez Belediyespor maçının biletleri ücretsizdir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK'da ilk maç ücretsiz - Son Dakika

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