Akhisarspor'da antrenmanlar başladı

TFF 3'üncü Lig'de idari krizlerle suların bir türlü durulmadığı Akhisarspor'da antrenmanlar 5 günlük aradan sonra tekrar başladı. Geçen hafta içinde Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 7 Ağustos Pazar günü düzenlenen kongre öncesi yapılan itirazlar üzerine verdiği iki farklı kararla başı dönen, kayyum kararıyla 2 kez görevden alınan Evren Özbey'in tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa döndüğü yeşil-siyahlılarda takım, yeni Futbol Direktörü Theofanis Gekas yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sahaya indi.

Kongre sonrası Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer, Oğuzcan Keskin ve Serkan Özbakan olmak üzere 8 futbolcunun kulüp bulmaları için izin verildiği, Sportif Direktör Bayram Ali Kaya ve 4 altyapı antrenörünün ayrıldığı Akhisarspor, 5 günlük krizin ardından ilk çalışmasını altyapı takviyeli 17 isimle yaptı. Akhisarspor'da 8 futbolcunun geçen hafta başkan adayı Mikail Kaplan'ın antrenmanı ziyaretinde baklava ikramını kabul ettikleri için kadro dışı bırakıldıkları iddia edilmiş, Özbey yönetimi ise oyunculara kendileri ayrılmak istedikleri için izin verildiğini açıklamıştı.

- Akhisar