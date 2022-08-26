Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti - Son Dakika
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Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti

26.08.2022 14:15
Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu'nun gollerini Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler kaydetti.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Akhisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti - Son Dakika
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