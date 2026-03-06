TFF 7 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF 7 Kulübe Para Cezası Verdi

06.03.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Süper Lig ve 1. Lig'de 7 kulübe toplamda önemli para cezaları uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, farklı nedenlerden Beşiktaş'ı 1 milyon 220 bin, Antalyaspor'u 700 bin, Galatasaray'ı 330 bin, Başakşehir, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Konyaspor'u ise 220'şer bin lira para cezasına çarptırdı.

Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül'e ise çeşitli sebeplerden 120 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig'den ise Vanspor FK'ye 760 bin, Sakaryaspor'a 593 bin, Erzurumspor FK, Sarıyer ve Serikspor'a da 110'ar bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sakaryasporlu futbolcu Josip Vukovic'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası verilirken İstanbulsporlu kaleci antrenörü Erdem Bali ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 7 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

14:08
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:31
Türkiye Kupası’nda format değişti
Türkiye Kupası'nda format değişti
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:13:21. #7.12#
SON DAKİKA: TFF 7 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.