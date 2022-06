TFF açıkladı: Lisansı olmayan oyuncular da kontenjana dahil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda uygulanacak olan kuralları açıkladı. Buna göre kulüpler, sözleşmesi devam eden ve yeni sezonda vizesi yapılmamış futbolcular da dahil olmak üzere en fazla 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilecekler; takımda bulunup, lisansı çıkarılmayan oyuncular da kontenjana dahil olacak. Kulüplerin ayrıca, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu tutulurken; 2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecekler.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından oyuncu uygunluğu konusunda karara bağlanan hususların özeti şu şekilde:

FUTBOLCU UYGUNLUĞU2022 - 2023 sezonunda kulüpler sözleşmesi devam eden ve yeni sezonda vizesi yapılmamış futbolcular da dahil olmak üzere en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Bu koşullarda yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ün altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu futbolcuyu transfer ve tescil dönemleri içerisinde yukarıdaki koşullara uygun olarak tescil ettirebilirler. Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.A TAKIM LİSTESİ a) A Takım Listesi en fazla 35 futbolcudan oluşur. b) 2022 - 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler. c) 2022 - 2023 Sezonunda yukarıdaki "b" bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. d) 2022 - 2023 sezonunda yukarıdaki "b" bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2'sinin "c" bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay TFF'ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur. e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin "b" bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.f) Kulübün "b", "c", "d" ve "e" bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. g) Yukarıda "b", "c", "d" ve "e" bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF'ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.A TAKIM LİSTESİNİN TFF'YE SUNULMASI a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF'ye ibraz etmek zorundadır. b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir. c) A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF'ye ibraz edilmesi zorunludur. d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler. e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF'ye ibraz edilmesi zorunludur. f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez. g) A Takım Listesini süresinde TFF'ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.GENÇ FUTBOLCULAR Kulüpler, 2022 - 2023 Sezonu için 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.MÜSABAKA İSİM LİSTESİ Müsabaka isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur. a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir. b) Müsabaka isim listesinde 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin "c" ve/veya "d" bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bu futbolculardan birinin 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olması halinde (b) bendindeki koşul yerine getirilmiş kabul edilir. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.