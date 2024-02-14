TFF, Ankaragücü-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçlarının farklı statlarda oynanacağını duyurdu - Son Dakika
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TFF, Ankaragücü-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçlarının farklı statlarda oynanacağını duyurdu

TFF, Ankaragücü-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçlarının farklı statlarda oynanacağını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçlarının farklı statlarda oynanacağını açıkladı. TFF, Eryaman Stadı'nın yoğun maç trafiğinden etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasını talep etti. Ayrıca, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması gerektiği ve aksi halde müsabakaların oynanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

14.02.2024 15:23
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonundaki MKE Ankaragücü- Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadı'nda, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasının ise başka bir statta oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yer aldığı ve zemin bakımından sorumlu kulüp olduğu için maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, TFF'nin denetimlerinin ve yaptırımlarının da artarak süreceği ifade edildi.

TFF; MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağının iletildiğini de duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, Ankaragücü-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçlarının farklı statlarda oynanacağını duyurdu - Son Dakika

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