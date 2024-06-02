TFF, Arda Güler ve Salih Özcan'ı tebrik etti - Son Dakika
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TFF, Arda Güler ve Salih Özcan'ı tebrik etti

TFF, Arda Güler ve Salih Özcan\'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan'ı tebrik etti. Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Arda Güler, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

02.06.2024 00:35
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Türkiye Futbol Federasyonu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler'i ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan'ı tebrik etti.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan için tebrik mesajı paylaştı.

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın oyuncularından Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece ilk kez bir A Milli futbolcumuz kulüpler düzeyinde en üst organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanırken, milli oyuncumuz da kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Aynı zamanda Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen A Milli Takımımızın oyuncularından Salih Özcan'ı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF, Arda Güler ve Salih Özcan'ı tebrik etti - Son Dakika

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