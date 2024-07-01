TFF, asılsız iddialara fırsat vermeyeceğini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, asılsız iddialara fırsat vermeyeceğini vurguladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya maçı öncesinde asılsız iddiaların gündeme getirilmeye çalışıldığını belirterek, art niyetli kişilere ve gruplara fırsat vermeyeceklerini açıkladı. TFF, milli takımın motivasyonunu bozmaya çalışan manipülasyon ve yalanlarla menfaat peşinde olan kişileri kamuoyunun vicdanına havale ettiklerini ifade etti. Ayrıca, milli takıma destek veren futbol insanlarına, medya mensuplarına ve tüm vatandaşlara teşekkür edildi ve birlikte tarih yazmaya devam edileceği vurgulandı.

01.07.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gündeme getirilen asılsız iddialara Avusturya maçı öncesinde yenilerinin eklenmeye çalışıldığına dikkat çekerek, art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiyemiz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde, daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde A Milli Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde Milli Takımımızda görev almış Teknik Direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli Teknik Direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarımıza davet edilmişlerdir.

Davetimiz üzerine Almanya'ya gelerek ya da ülkemizden manevi desteğini göndererek Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmalarında vatansever milletimiz ile tek yürek olup 'Bizim Çocuklar'a kalpten destek veren eski milli futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize taşıdıkları kimliğin ve sorumluluğun gereğini örnek bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz.

Kendilerinin veya hizmet ettikleri odaklarının menfaatini ülke çıkarlarından üstün tutan, manipülasyon, dezenformasyon,türlü yalan ve iftiralarla menfaat peşindeki kişileri de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; ürettikleri spekülasyonlarla milli birliğimizi ve tarih yazmaya devam eden A Milli Futbol Takımımızın motivasyonunu, kusursuz devam eden A Milli Takım kamp huzurunu bozmayı hedefleyen art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat vermeyeceğiz.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak katılan, son 16 turuna yükselen en genç kadroya sahip A Milli Futbol Takımımıza başından beri tek yürek olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına, yurtta ve dünyanın her yerinde kalbi Ay Yıldız için atan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu turnuvada olduğu gibi Milli formayı giyen evlatlarımızla Türk Milleti olarak hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım, Avusturya, Futbol, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, asılsız iddialara fırsat vermeyeceğini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:48 İstanbul’da ölümlü kazaya karışmışlardı ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul'da ölümlü kazaya karışmışlardı! ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, asılsız iddialara fırsat vermeyeceğini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement