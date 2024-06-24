TFF Başkanı: A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalacak - Son Dakika
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TFF Başkanı: A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalacak

TFF Başkanı: A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda son 16\'ya kalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalacağına inandığını söyledi. Büyükekşi, takımın durumuyla ilgili açıklamalar yaparak, oyuncuların uyum içinde çalıştığını vurguladı. Ayrıca, dezenformasyon girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, milli takımın başarısını istemeyen menfaat odaklarının her zaman bir tehdit unsuru olduğunu belirtti.

24.06.2024 15:44
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16'ya kalacağına inandığını söyledi.

Başkan Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki durumuyla ilgili TFF'nin internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç milli takımı olduklarını belirterek, "2032 yılında Türkiye- İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak milli takımın temellerini attık. Biz A Milli Takımı'mızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknik kadromuz ve oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor

Bütün milli oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Teknik kadromuz ve oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda art niyet taşıyan dezenformasyonların ortaya çıktığını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda milli takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak milli takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki ay-yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Milli takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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