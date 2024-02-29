TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.

29.02.2024 11:47  Güncelleme: 12:02
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunu açıkladı. Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük sıkıntının bilet bulmak olduğunu söyleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda en büyük sıkıntımız Türk vatandaşlarımızın bilet bulamaması. Çünkü biliyorsunuz biletler kurayla satılıyor. Her gün vatandaşlarımız "Nasıl bilet bulacağız" diye arıyor. İnşallah stadlarımızı Türk seyircilerimizle dolduracağız. Belki daha fazlası stadın dışında olacak"

TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mesut yuksel: Sayın Büyükekşi senin Futbol ile ilgili bilgi dağarcığın nedir çok merak ediyorum ? İnsan gibi dürüstçe istifa edin ve gidin. Bırakın bu işi futboldan anlayanlar yapsın. Hiçmi gururunuz yok bu kadar eleştiriye rağmen ? 40 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar - Son Dakika
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