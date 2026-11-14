TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdü
Haber Videosu

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı maç için kafileyle Fransa'ya giden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux'da yürüyüş yaptı. Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü, Milli Takım'ın yarın TSİ 22.45'te Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gerçekleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.

Kaynak: DHA
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıMilli TakımBordeauxFransaFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
15:48
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda Yürekler bir kez daha dağlandı
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android