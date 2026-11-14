TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanında Bordeaux sokaklarında yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı maç için kafileyle Fransa'ya giden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux'da yürüyüş yaptı. Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü, Milli Takım'ın yarın TSİ 22.45'te Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gerçekleşti.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.
A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.
Kaynak: DHA
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