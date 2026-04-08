TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan da yer aldı.

Misafirperverliği için Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve plaket takdim etti.