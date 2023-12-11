TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" dedi

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasının yolunu tutabildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Riva'da toplantıdaydık olayı alır almaz TFF yönetimini acil toplantıya çağırdım, daha merkezi olmasından dolayı Levent'teki binamıza gidiyoruz. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren bunu yaparken de işin sonunun nerelere geleceğini hesap etmeyen herkes bu gece olanları enine boyuna iyice düşünsün. Kulüp başkanları, taraftarlar iyice bir düşünsün. Bunları görsün herkes iyi düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Kimsenin kimseye özellikle bir hakeme böyle yapamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Hiç kimsenin bir hakemlere böyle davranmaya hakkı yok. Alacağımız karart çok sert olacak ve bedelini ödeyecek. Hakemler şamar oğlanı değil. Hakem camiamıza geçmiş olsun. Az sonra kutlanacağız. Detayları açıklamaları kamuoyuna duyuracağız."