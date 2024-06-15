TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA ve UEFA Başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA ve UEFA Başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 açılış töreni öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Büyükekşi, görüşmelerde A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi ve teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Portekiz'in efsane oyuncusu Luis Figo ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da görüşmelere katıldı. Büyükekşi, F Grubu'ndaki diğer ülkelerin temsilcileriyle de bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu. Açılış seremonisi ve Almanya-İskoçya maçını da takip etti.

15.06.2024 12:07
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış töreni öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile biraraya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Infantino ve Ceferin, A Milli Futbol Takımı'na EURO 2024'te başarı diledi, Büyükekşi de kendilerine teşekkür etti.

Infantino ile Büyükekşi görüşmesinde A Milli Takım'ın F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in efsane oyuncusu Luis Figo, Ceferin ile yapılan görüşmede ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csany de yer aldı.

Büyükekşi, Macaristan Başbakanı Orban ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Csany'ye başkent Budapeşte'de Macaristan ile Türkiye arasında oynanan dostluk maçında gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerini iletti.

TFF Başkanı Büyükekşi, açılış töreni öncesi düzenlenen etkinliklerde Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'ndaki ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldi.

Büyükekşi, Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Petr Fousek, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile görüşürken, dört başkan maçların centilmence geçmesi temennisiyle birbirlerine başarı diledi.

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ve İsviçre Futbol Federasyonu Dominique Blanc ile de görüşen Büyükekşi, 14 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonayla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Büyükekşi, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirilen EURO 2024 açılış seremonisi ile Almanya-İskoçya maçını FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin ve ülke federasyon başkanlarıyla birlikte takip etti.

Kaynak: AA

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