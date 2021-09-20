Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'un imza töreninde açıklamalarda bulundu
Özdemir'in açıklamalarından satır başları:
Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım.
Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız, her şeyin üzerinde ve hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, inşallah da başaracağız.
Stefan Kuntz'u, yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan, diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım - Son Dakika Spor