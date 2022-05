TFF Başkanı Servet Yardımcı, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Engelliler Haftası'nı, tüm sporcular ve engelliler için toplumda farkındalık oluşturması adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Yardımcı, TFF olarak engelli futboluna destek olmaktan ve sporcuların gelişimleri ile başarılarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Azim, mücadele ve hayata bağlanma konusunda eşsiz birer örnek olan engellilerimizin spor yapmasını her zaman çok önemsedik. TFF olarak 15 yıl önce 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla 'Türkiye Futbol Oynuyor' sosyal projemizle, çok anlamlı ve değerli bir adım attık. Büyük bir heyecanla hayata geçirdiğimiz bu proje, ilk günden itibaren müthiş bir 'pozitif güç'e dönüştü. Tutku dolu iş birliğiyle hayalleri bir bir gerçekleştirmenin sevincini yaşadık. Bu sayede her geçen gün artan başarılar, ülkemize kazandırılan kupa ve madalyalarla gururlandık. Toplumumuza ilham kaynağı olan sporcularımız, futbol sevgisinin engel tanımadığını her defasında bizlere ispat etti."

Engelli sporculara desteklerinin güçlü bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Servet Yardımcı, şöyle devam etti:

"Federasyonlarımız ve engelli futbolcularımızla el ele, omuz omuza vererek çok büyük yol katettik. Onlara dünya standartlarında çalışma imkanı sunmak, yol göstermek, başarılarını destekleyip sürekli arkalarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli misyonumuzdu. Yaptığımız çalışmalar sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ses getirdi. TFF Engelliler Kurulu koordinasyonuyla, Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular federasyonları ile kurduğumuz iş birliği, bizleri UEFA nezdinde de örnek gösterilir hale getirdi. Yürekleriyle tarih yazan sporcularımızla birlikte yeni tarihi başarılar elde etmek için yarınlara umutla bakıyoruz."